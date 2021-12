Coronavirus : Florilège de réactions après les annonces du Conseil fédéral

Partis politiques et milieux économiques n’ont pas tardé à réagir après la conférence de presse du Conseil fédéral. Les deux variantes font débat.

Travail.Suisse, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs, «soutient en principe des mesures plus strictes pour protéger le système de santé et le personnel hospitalier mais s’oppose à des fermetures partielles ou à des fermetures d’entreprises plus importantes. Les revenus et les emplois doivent être protégés. Il faut empêcher de nouvelles fermetures d’entreprises», déclare son président, Adrian Wüthrich. Quant à l’obligation du télétravail, elle devra «être mise en œuvre de manière modérée et clairement limitée dans le temps» en tenant compte de la situation individuelle des travailleurs.