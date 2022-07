Empoisonnée car elle pleurait : Flot d’indignation après la mort d’une fillette dans une crèche de Lyon

Après avoir évoqué un accident, l’auxiliaire de 27 ans responsable de l’enfant a reconnu avoir aspergé le bambin à l’aide d’un produit caustique, puis le lui avoir fait ingérer.

«Un acte irréparable»

«Fermeture définitive»

Les investigations lancées pour «déterminer les circonstances exactes» du drame et «approfondir les éléments relatifs à la personnalité» de l’employée de la crèche, se poursuivent, selon le parquet de Lyon. Les expertises médico-légales sont toujours en cours, selon Me Duplan. Une autre crèche de Lyon, également gérée par le groupe People & Baby, avait été visée par une plainte, fin 2021. Mais «l’enquête confiée à la sûreté départementale (brigade de protection des familles – BPDF) n’a pas permis de caractériser des faits de maltraitance» et «la procédure a été transmise au parquet de Lyon, le 14 avril 2022, pour dernier examen et formalisation d’un classement sans suite», selon les informations obtenues auprès du parquet.