Flou autour d’une sortie de route doublement mortelle en France voisine

France voisine : Flou autour d’une sortie de route doublement mortelle

Deux personnes sont décédées et deux autres ont été blessées dans un accident survenu dimanche en Haute-Savoie (F). Une enquête a été ouverte.

Tragique sortie de route à l’entrée du village haut-savoyard de Brenthonne, non loin de Bons-en-Chablais, dimanche en milieu de matinée. Une voiture, seule en cause, a quitté la route départementale pour une raison encore indéterminée. Le bilan est lourd, rapporte «Le Dauphiné Libéré»: deux hommes sont morts, tandis qu’une femme et un troisième homme ont été hospitalisés. Ce dernier a été placé dans un coma artificiel.