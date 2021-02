Hockey sur glace : «Flower», héros de la Saint-Valentin

Marc-André Fleury (Las Vegas) a réussi son 63e blanchissage en NHL. Weber et Siegenthaler surnuméraires.

A 36 ans, Marc-André Fleury demeure une valeur sûre devant le filet de Las Vegas. Dimanche, alors que deux matches figuraient au calendrier, le Québécois a réussi le 63e blanchissage de sa carrière dans le championnat de NHL. Le premier choix overall de la draft de 2003 (Pittsburgh) a capté ou détourné les 30 tirs adressés par les joueurs du Colorado Avalanche, et les Golden Knights se sont imposés 1-0 grâce à un but de l’ailier américain Max Pacioretty.