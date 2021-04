États-Unis : Floyd est bien mort du fait de son arrestation, confirme un médecin légiste

Les problèmes cardiaques et la consommation de drogue de George Floyd ne sont pas «les causes directes» de sa mort, qui a été provoquée par la violence de son arrestation, a affirmé vendredi le médecin ayant réalisé son autopsie. Cette déposition contredit la thèse avancée par la défense de Derek Chauvin.

George Floyd avait plusieurs fois crié «Je ne peux pas respirer» aux trois policiers qui le maintenaient allongé sur le ventre sur l’asphalte, les mains menottées dans le dos, en faisant pression sur son dos, son cou et ses côtes. Pour l’accusation, cette pression a provoqué la mort de George Floyd, qui a peu à peu sombré dans l’inconscience par manque d’oxygène avant de décéder. La scène, filmée en direct par des passants, a fait le tour du monde et provoqué une immense vague de colère contre le racisme et les violences policières dans le monde.

Le quadragénaire à la carrure imposante avait notamment un cœur plus gros que la normale en raison d’une hypertension, a souligné le Dr Baker. «Son cœur avait donc besoin de plus d’oxygène et il avait une capacité limitée d’accélérer son rythme» car ses artères coronaires étaient rétrécies, a-t-il dit. La contrainte physique et la douleur «vont déclencher des hormones de stress, l’adrénaline va pousser votre cœur à battre plus vite pour avoir plus d’oxygène», a-t-il expliqué. Mais le cœur de George Floyd a lâché, incapable de soutenir ce rythme et en manque d’oxygène.