Beau geste

Floyd Mayweather va financer les obsèques de George Floyd

L’ancien boxeur vedette, réputé pour son caractère fantasque, a personnellement pris contact avec la famille de la victime.

Le boxeur «se mettra probablement en colère contre moi pour avoir dit cela, mais oui, il va vraiment payer pour les funérailles», a déclaré lundi sur ESPN Leonard Ellerbe, président de Mayweather Promotions. Il a ajouté que l'ancien boxeur, champion du monde dans cinq catégories différentes et invaincu en 50 combats, a été en contact avec la famille de George Floyd, par l'entremise d'un ami commun, et que celle-ci a accepté son offre.

Cérémonie le 9 juin à Houston

L'un des avocats de la famille du défunt a dit que ses funérailles auraient lieu le 9 juin à Houston, ville où Floyd a grandi. Avant cela, deux cérémonies doivent se dérouler jeudi à Minneapolis et samedi en Caroline du Nord d'où il était originaire. Cet homme noir de 46 ans est décédé après que Derek Chauvin, un policier blanc, s'est agenouillé sur son cou pendant plus de huit minutes. L'officier de 44 ans, qui a été licencié le lendemain, a été arrêté vendredi et inculpé d'homicide involontaire.