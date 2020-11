Boxe : Floyd Mayweather va remonter sur le ring

La superstar retraitée va participer à l’événement «Mega 2021», qui se tiendra le 28 février prochain dans l’enceinte géante du Tokyo Dome.

La semaine dernière, Floyd Mayweather lui-même avait annoncé son retour via une vidéo publiée sur Instagram. «Tokyo, le Japon, je serai de retour en 2021 (...). Moi et mon équipe allons faire quelque chose de grand au Tokyo Dome», avait-il assuré.

«Money», avait expliqué a posteriori avoir accepté ce combat-exhibition pour le «divertissement», non sans avoir empoché 9 millions de dollars pour sa prestation, voire dix fois plus selon la presse.

Champion du monde dans six catégories différentes, Mayweather a aussi marqué les esprits par des combats hyper-médiatisés (et remportés) contre la vedette des arts martiaux mixtes Conor McGregor en 2017 et une autre légende de la boxe, le Philippin Manny Pacquiao, en 2015.