Aéronautique Flughafen Zürich décroche au 1er semestre

Après avoir essuyé une perte nette de 27,5 millions de francs au premier semestre, l’exploitant de l’aéroport zurichois Flughafen Zürich anticipe une performance financière difficile sur l’ensemble de 2020.

L’exploitant de l’aéroport zurichois Flughafen Zürich a plongé dans les chiffres rouges au premier semestre, pénalisé par les restrictions de voyages et les mesure sanitaires prises pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Plombé par l’absence de passagers et le quasi-arrêt des vols au plus fort des mesures de confinement, le chiffre d’affaires total s’est effondré de 47,2% à 310,4 millions de francs entre janvier et fin juin, a précisé Flughafen Zürich vendredi dans un communiqué.