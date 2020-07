Coronavirus

FMI: le monde «n’est pas encore tiré d’affaire»

La patronne du FMI conseille de continuer à dépenser l’argent public pour stimuler l’économie ravagée par la crise du coronavirus, qui entre dans une nouvelle phase.

S’exprimant dans un blog à quelques jours d’une réunion virtuelle du G20, présidé par l’Arabie saoudite, Kristalina Georgieva a égrainé ses priorités: maintenir, «voire étendre», les mesures de protection sociale, continuer à dépenser l’argent public pour stimuler l’économie et profiter de cette «occasion qui ne se présente qu’une fois par siècle» de reconstruire un monde «plus équitable, plus vert, plus durable, plus intelligent et surtout plus résilient».