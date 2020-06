Commerce de détail

Fnac Suisse va vendre des vélos et des trotts de Décathlon

Fnac Suisse, spécialisé dans les livres, la musique et l’électronique de loisir, élargit son offre en vendant des articles de Décathlon.

Decathlon et Fnac vont collaborer en Suisse. Le concepteur et producteur français d’articles sportifs va écouler ses marques de vélos et trottinettes auprès de la chaîne de magasins Fnac, qui complétera ainsi son offre en mobilité douce.