E-sport : Fnatic peut encore sauver son année catastrophique 

L’une des toutes meilleures équipes européennes de «League of Legends» sort enfin la tête de l’eau et peut encore rêver des Worlds.

Les efforts de Razork (à dr.) et de ses coéquipiers portent leurs fruits. Michal Konkol/Riot Games

Fnatic est une équipe incontournable du LEC, le championnat européen de «League of Legends». Présente depuis le début, elle compte sept titres dans l’élite (seul G2 en a plus avec dix) et a figuré dix-huit fois sur le podium lors des vingt premières saisons. Les performances cauchemardesques de l’année 2023 ont donc ébranlé la structure britannique: elle a fini à une infamante avant-dernière place lors du Winter Split et a été éliminée sans gloire lors de la phase de groupes du Spring Split.

Changements radicaux

Face à l’urgence, Fnatic n’a pas fait dans les sentiments, en se séparant de son toplaner vétéran Wunder, longtemps l’un des meilleurs en Europe à son poste. Elle a même engagé le Coréen Noah pour remplacer son iconique ADC Rekkles, qui a passé sept ans dans l’organisation et a remporté quatre titres du LEC et participé six fois aux Worlds.

En plus de l’arrivée de Noah, celles d’Oscarinin au top et de Trymbi au poste de support ont permis à Fnatic de remonter la pente, autour de son jungler Razork et de son midlaner Humanoid. L’équipe a ainsi décroché une convaincante 2e place en saison régulière du Summer Split, juste derrière G2. Et en phase de groupes, elle a su se remobiliser après sa défaite 0-2 face à sa bête noire SK en éliminant les Mad Lions (2-0) samedi puis en réussissant finalement à battre SK dimanche (2-0) dans le Lower Bracket pour se qualifier pour les play-off du Summer Split.

Season Finals

En cas de victoire contre Heretics vendredi (18h), Fnatic serait assurée de disputer les Season Finals, seul moyen d’obtenir un ticket pour les Worlds, ce qui serait une splendide manière de rattraper un début d’année à oublier. La team genevoise BDS, éliminée dimanche par Heretics (0-2), est, elle aussi, déjà qualifiée pour les Season Finals.