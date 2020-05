FNCS: Deux Romands se qualifient pour la finale

Rédiger un nouveau commentaire

Cher Dune, ta vie a l'air passionnante.. Pour t'aider je vais te donner un conseil. Si tu vois que le sujet de l'article ne te plaît pas, ne clique pas dessus. Et évite de commenter car tu perds ton temps et tu as sans doute de meilleures choses à faire... (quoique j'en doute)

marcValais 18.05.2020 à 20:38

Je ne comprends plus grand chose, les spécialistes disent qu'il ne faut pas passer trop de temps sur les écrans et d'un autre côté on paie grassement des ados pour jouer!Est-ce que le monde et si con, est-ce que le monde ne tourne qu'autour du pognon?Est-ce que le Connardevirus n'a pas été assez virulent et puissant que que les gens ne se remettent encause par rapport à la course au profit???