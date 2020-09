foammirror est-elle la tendance Instagram la plus affreuse de tous les temps?

Inspirés par des artistes

L’influenceuse australienne Flex.Mami a posté un guide sur la manière de bricoler avec de la mousse polyuréthane. Elle a également une explication sur la raison pour laquelle les pièces faites par soi-même plaisent tant à certains: «Je crois que nous sommes à la recherche de quelque chose d’extraordinaire. Et tout comme pour les robes en batik, chaque pièce en mousse est unique; c’est toujours très individuel. C’est exactement ce que nous aimons», écrit-elle sur une photo.

Attention, ce n’est pas sans danger!

Pour ceux qui souhaiteraient se lancer, mieux vaut respecter certaines consignes et faire un essai au préalable. La mousse polyuréthane est très expansive, vu qu’elle est normalement utilisée dans le domaine de la construction pour étanchéifier. Veillez à choisir la bonne couleur de mousse lors de l’achat.



Selon la marque et la densité, il faudra plus ou moins de temps à la mousse pour sécher. Dans tous les cas, il vaut mieux laisser reposer la pièce pendant toute une nuit.