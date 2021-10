Montreux (VD) : Focus sur les Suisses durant l’Autumn of Music

Le Montreux Jazz Festival, pour la deuxième année consécutive, organise cinq jours de musique au sens large. A vivre dès le 27 octobre 2021.

La deuxième édition d’Autumn of Music , organisée par le Montreux Jazz Festival, s’ouvre mercredi 27 octobre 2021 dans le cadre feutré du Petit Palais. Au menu jusqu’au samedi 30 octobre: des workshops, des jams et des concerts d’artistes du cru. Le tout sera à voir gratuitement.

«Ces live mettent en lumière des Suisses (Chelan, Evita Koné, Elaena, Mischgewebe, The Woodgies et Roxane) aux prémices de leur carrière. Durant leur journée à Montreux, ils profiteront de l’effervescence créative du lieu, participeront aux ateliers pratiques de la Montreux Jazz Academy (ndlr: qui se tient en parallèle) et repartiront avec un enregistrement vidéo professionnel de leur performance», explique le festival tout en précisant que les artistes soigneusement sélectionnés «reflètent une scène helvétique multilingue, éclectique et bourrée de talent.