Hockey sur glace: Folie à Zoug, où Zurich remporte le premier point

Sven Andrighetto et les Zurichois ont pris l’avantage contre Zoug (ici Jérôme Bachofner).

Scénario dingue lundi soir à la Bossard Arena! Les ZSC Lions, encore menés à 89 secondes du terme, se sont imposés (2-3) devant l’EV Zoug lors du premier acte de la finale des play-off de National League. La formation dirigée par Rikard Grönborg a d’abord égalisé par Chris Baltisberger (59e) alors que Jakub Kovar avait quitté sa cage. Elle a ensuite marqué le but décisif grâce à la canne de Justin Azevedo… à deux secondes de la troisième sirène (60e).

Car l’EVZ, grâce à Grégory Hofmann (34e) et Fabrice Herzog (37e), qui avaient chacun bénéficié de services cinq étoiles signés Dario Simion et Yannick Zehnder, avait fait le plus dur en l’espace de 169 secondes en fin de période médiane. Réalistes, les Taureaux avaient alors parfaitement matérialisé leur légère emprise sur la rencontre depuis la mi-match.