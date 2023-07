Marketing: Folie Barbie sur les marchés

La sortie en salle du film «Barbie» s’accompagne d’une déferlante de rose et d’objets associés. Ce projet cher à Mattel, fabricant de la célèbre poupée, a capoté plusieurs fois depuis 2009. Enfin concrétisé, il a permis au géant américain d’accorder des centaines de licences pour toutes sortes d’articles. Tongs, patins à roulettes, brosses à dents, masques pour le visage, vêtements de poupées et pour humains grands et petits, jouets gonflables: Mattel a ratissé large pour capitaliser sur cet événement. Outre Gap, Microsoft (Barbie XBox), Forever 21, Ulta Beauty, Hot Wheels (marque Mattel), Chevrolet, Progressive (assurance), le géant du jouet a même signé un partenariat avec son grand rival Hasbro pour éditer un Monopoly Barbie à l’automne. En échange, Mattel produira une édition Transformers du jeu de cartes Uno.

«Ça fait trente ans que je couvre ce secteur, je n’ai jamais vu un tel phénomène. Barbie est partout! Mattel et Warner ont créé un buzz incroyable, s’exclame Paul Dergarabedian, analyste média de la société spécialisée Comscore. Et d’ajouter: «Barbie est du sur-mesure pour le marketing. C’est parfait, car c’est déjà un jouet, un produit, et elle représente un mode de vie et même une couleur.»