Les Philadelphia Flyers et les Vancouver Canucks ont forcé une partie décisive en demi-finales de conférence. Le premier des trois game 7 aura lieu vendredi soir entre Colorado et Dallas.

Le défenseur des Flyers Ivan Provorov célèbre le but de la victoire avec ses coéquipiers. KEYSTONE

Les Flyers, vainqueurs de justesse contre les Islanders, et les Canucks, qui ont battu aisément les Golden Knights, ont égalisé à 3-3 dans leurs demi-finales de conférences Est et Ouest des play-off de NHL, s’offrant un match No 7 décisif pour la qualification.

A Toronto, c’est le Russe Ivan Provorov qui a sauvé Philadelphie avec un but inscrit lors de la 2e prolongation, pour s’imposer (5-4).

Une fois de plus dans cette série, l’équipe de Pennsylvanie a joué avec le feu sur la glace de la Scottiabank Arena, en menant de deux buts (2-0), grâce à Kevin Hayes et James van Riemsdyk, avant de se faire remonter au score et même dépasser (3-2) sur des réalisations de Derick Brassard, Matt Martin et Anders Lee.

Michael Raffl et Scott Laughton ont redonné l’avantage aux Flyers, mais Mathew Barzal a arraché la prolongation à 30 secondes de la sirène. En vain: comme lors des matches 2 et 5, c’est Philly qui s’est imposé dans cette période supplémentaire.

Les horaires des matches 7

«Cette fois, ça nous aura pris deux prolongations pour gagner, mais nous avons trouvé le moyen de marquer. Ce but nous permet d’avoir une chance (de remporter la série) et c’est tout ce que nous voulions», a commenté l’entraîneur des Flyers Alain Vigneault.

Le match No 7 aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche (1h30, heure suisse). Avant ça, Dallas jouera sa rencontre décisive contre Colorado vendredi soir (22 heures, heure suisse) et Vancouver la sienne face aux Golden Knights un peu plus tard (3 heures, heure suisse).

Thatcher Demko est grand

Les Canucks aussi étaient menés (3-1) et ils sont en train de renverser la tendance, avec une victoire écrasante (4-0) aux dépens de Las Vegas, qui brigue une deuxième finale pour sa troisième saison dans la ligue.

L’équipe canadienne a pu s’appuyer sur des réalisations de Jake Virtanen, JT Miller, Quinn Hughes et Bo Horvat. Mais aussi sur l’imperméabilité de son gardien, Thatcher Demko, auteur d’une très grande performance avec 48 arrêts.