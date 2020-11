1 / 3 Megan Fox s’est énervée contre son ex, Brian Austin Green, qu’elle avait épousé en 2010. AFP. Ce cliché posté pour Halloween par l’acteur sur Instagram laisse apparaître leur fils, Journey, 4 ans, en arrière-plan. Ce qui a grandement énervé l’actrice. Instagram Après avoir reçu le message agressif de son ex, Brian a recadré la photo, afin qu’on n’y voit plus leur garçon. Instagram

Les tensions entre Megan Fox et son ex, Brian Austin Green, ne sont pas près d’être apaisées. L’actrice américaine de 34 ans a en effet poussé un coup de gueule contre son ex, qu’elle a quitté en mai 2020. Tout ça à cause d’une photo publiée sur le compte Instagram de l’acteur, pour Halloween, le 1er novembre 2020. On y voit Brian déguisé avec, en arrière-plan, l’un de leurs trois fils, âgé de 4 ans. Scandalisée par la présence du petit sur le cliché, Megan a balancé un commentaire hargneux au père de ses trois garçons. «Pourquoi Journey doit-il figurer sur cette photo ? Ce n’est pourtant pas difficile de le sortir du cadre. Ou de choisir un cliché sur lequel il ne figure pas. Moi aussi j’ai passé un super Halloween et pourtant tu remarqueras que nos enfants sont absents sur mes réseaux sociaux. Je sais que tu les aimes. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas t’empêcher de les utiliser pour apparaître sur Instagram», a-t-elle écrit.

Et la star de «Transformers» d’enfoncer le clou à l’encontre du comédien révélé dans la série «Beverly Hills 90210»: «Tu es obsédé par l’idée de prouver que je suis une mère absente et que toi, à l’inverse, tu es ce père dévoué à l’infini, le père de l’année. Tu les as la moitié de l’année. Félicitations tu es vraiment un être humain remarquable! Pourquoi as-tu besoin d'Internet pour te rappeler ce qui devrait être pure évidence à savoir que tes enfants t’aiment?» En réponse à ces attaques, l’Américain de 47 ans s’est juste contenté de recadrer la photo incriminée, afin que leur fiston n’y figure plus.