Test : Folle partie de cache-cache entre chasseurs et fantômes

«Midnight Ghost Hunt» rejoue «Ghostbusters» en boucle au fil de rixes endiablées.

Qui n’a jamais rêvé de traquer des ectoplasmes doués d’intelligence avec tout un arsenal futuriste que n’auraient pas renié Bill Murray, Dan Aykroyd et les autres protagonistes du film «SOS Fantômes»? Eh bien, le studio américain Vaulted Sky Games exauce ce vœu, et plutôt avec une belle application, d’ailleurs!

Dans les faits, une équipe composée de quatre fantômes dispose d’une minute pour se cacher dans l’une des sept cartes du jeu au design très cartoon avant que les prédateurs ne débarquent pour les débusquer, avec tous leurs détecteurs et autres joyeusetés. Mais attention, si les chasseurs ne parviennent pas à dénicher tous les spectres avant minuit, ceux-ci reviennent avec plus de puissance. Et c’est alors au tour des chasseurs de se transformer en proies pour les quelques minutes restantes. Au round suivant, on inverse les rôles.