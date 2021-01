Six Suisses s'étaient qualifiés pour la «finale» des trente meilleurs et, forcément, le bonheur d'Aerni a fait le malheur des autres. Tanguy Nef (21e), Daniel Yule (15e) et Marc Rochat (26e) ont pris l'eau sous la pluie savoyarde et plongé au classement. Loïc Meillard, lui, a bien limité les dégâts sur le deuxième tracé et pris le sixième rang, pas loin derrière derrière Aerni.