Afrique du Sud : Folle ruée vers de prétendus diamants

Cailloux, cristaux de verre, pierres précieuses? Depuis que des photos ont été publiées sur les réseaux sociaux, ce week-end, l’Afrique du Sud connaît une poussée de fièvre diamantaire.

Acheter une voiture, une maison…

Dans le pays qui a mis au jour le plus gros diamant de l’histoire, le Cullinan, et fait la richesse des plus grands diamantaires du monde, le rêve est permis. Surtout pour ceux rongés par le chômage endémique, qui a atteint un nouveau record avec la pandémie de Covid-19 et touche désormais plus de 32% de la population.