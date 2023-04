Kylie Jenner en couple avec Timothée Chalamet?

Quand on est aussi célèbre que Kylie Jenner, on doit composer avec des rumeurs toutes plus farfelues les unes que les autres à son sujet. Mais celle qui court depuis le 6 avril 2023 est probablement l’une des moins crédibles de ces dernières années. Selon une source anonyme qui a envoyé un message au compte Twitter DeuxMoi, l’Américaine de 25 ans, séparée de Travis Scott, serait en couple avec Timothée Chalamet.