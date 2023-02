Basketball : Folle soirée sur les parquets de NBA

Giannis Antetokounmpo, 54 points, a ranimé Milwaukee, LeBron James et Anthony Davis ont sauvé les Lakers, Luka Doncic s’est blessé et une empoignade a failli dégénérer jeudi.

Il a réussi les douze derniers points de son équipe dans le money-time, quand les Californiens n’en marquèrent aucun dans les quatre dernières minutes, à la fois paralysés par le doute en attaque et impuissants en défense, alors qu’ils avaient régné jusque-là sur ce match.

Et ce n’est pas la balle perdue de Anteokounmpo (19 rebonds également) à 15 secondes du buzzer qui a changé la donne, car Kawhi Leonard, dans un soir difficile (17 points, 7/26 aux tirs, 11 rebonds), a manqué le panier de la gagne.

Leurs rivaux «angelenos» des Lakers, en retard dans la course aux play-offs, ont eux longtemps souffert avant de renverser les Pacers, qui ont compté jusqu’à 15 unités d’avance, menant jusqu’à 2 minutes 30 de la fin.

Encore 63

Moment auquel LeBron James (26 pts, 7 passes) a changé la donne avec une banderille à longue distance. Il ne lui manque plus que 63 points pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA devant Kareem Abdul-Jabbar (38387).

«C’est un des plus grands records sportifs en général, l’un de ceux dont on ne pense pas qu’il sera battu», a réagi le «King» qui devrait y parvenir mardi prochain contre Oklahoma City ou jeudi face à Milwaukee, le tout premier club… de «KAJ» avant qu’il ne devienne un Laker.

Doncic blessé

À Dallas, où les Mavs (5e) ont infligé aux Pelicans (10e) un dixième revers consécutif (111-106), on s’acheminait sur une nouvelle «masterclass» de Luka Doncic, quand le prodige slovène s’est fait mal au talon droit en chutant lourdement, après avoir percuté Jonas Valanciunas. Il restait sept minutes dans le troisième quart-temps et il compilait déjà 31 points (à 12/19 aux tirs) et huit rebonds.