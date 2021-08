Justice : Fonctionnaire accusé d’avoir touché 1,7 million en pots-de-vin

Un chef de service de la Confédération aurait favorisé trois entreprises et reçu des avantages. Lui et trois patrons se retrouvent devant le Tribunal pénal fédéral. Berne aurait perdu près 18,5 millions dans l’affaire

Depuis ce lundi et pour deux semaines, l’ex-chef du service information du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), âgé aujourd’hui de 68 ans, se retrouve devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (TI). Entre 2004 et 2013, il aurait favorisé trois entreprises dans le domaine de l’informatique en leur attribuant des contrats en échange de faveurs. Le sexagénaire aurait ainsi empoché 1,7 million de bonus notamment sous la forme d’invitations, de sponsoring pour des manifestations, d’argent liquide et de cadeaux. Ainsi, il aurait bénéficié à plusieurs reprises de billets d’entrée VIP pour des matches de foot et reçu une moto. Des tiers auraient aussi profité de ces largesses. Les directeurs des trois entreprises concernées se retrouvent également devant le juge. L’affaire est considérée comme étant le plus grand scandale de corruption depuis des dizaines d’années à la Confédération.

De coûteuses malversations

Le cas avait été dévoilé le 30 janvier 2014 par le «Tages-Anzeiger». L’accusé principal aurait entravé le libre jeu de la concurrence et causé un dommage matériel et immatériel au SECO et à la Confédération. Le coût de ces malversations est estimé à 18,5 millions de francs selon le quotidien alémanique. Aujourd’hui, l’ex-fonctionnaire doit répondre de gestion déloyale des intérêts publics, de faux dans les titres et de corruption passive. Les trois chefs d’entreprise répondent de corruption active et, pour certains d’entre eux, de gestion déloyale et de faux dans les titres ou de blanchiment. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent plusieurs années de prison.