Genève : Fonctionnaires dans la peur d’être «privatisés»

Des salariés du service chargé de réinsérer des détenus fustigent un projet du Conseil d’Etat qui, selon eux, reviendrait à externaliser une partie de leur activité.

Le sort réservé à une partie du personnel du Service de probation et d’insertion (SPI), qui s’occupe de la réinsertion de détenus, fait craindre le pire aux employés. Selon eux, le Conseil d’Etat souhaite «privatiser» les activités du SPI spécifiquement dévolues à la Fondation des Ateliers Feux-Verts (cf. encadré). Opposés à la mesure, des salariés ont protesté jeudi devant le Grand Conseil. Ils sont appuyés dans leur démarche par plusieurs syndicats et les partis de gauche.

D’après les manifestants, une «externalisation» mettrait en péril la qualité et les conditions de travail des personnes concernées. Elle les empêcherait par exemple d’avoir accès à certaines informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches, «puisqu’elles ne pourraient plus consulter les bases de données de l’Office cantonal de la détention, pourtant essentielles pour une prise en charge sécurisée de personnes potentiellement à haut risque pour la population». Une externalisation mettrait aussi à mal la collaboration avec les employés du SPI et «entraverait l’échange de renseignements.» La perte du statut de fonctionnaire pour le personnel susceptible d’être privatisé a aussi été dénoncée.