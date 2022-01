Genève – Fonctionnaires rappelés au bureau malgré le télétravail

A l’Office cantonal des assurances sociales (Ocas), le télétravail obligatoire ne concerne pas tous les employés, loin s’en faut. «A cause d’un changement informatique, beaucoup de collègues ont été sommés de se rendre au bureau», dénonce une collaboratrice. Une affirmation confirmée par une communication interne que nous avons pu consulter et qui demandait, le 21 décembre déjà, à certains collaborateurs et collaboratrices de continuer le travail en présentiel jusqu’aux vacances, puis dès le 3 janvier. Une situation qui aurait, selon cette employée, engendré plusieurs clusters dans certains services, décimés depuis lors. Ce que la direction réfute.