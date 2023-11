Fondateur de Foxconn accusé de corrompre avec du papier toilette

Accusé d’avoir offert du papier toilette en échange de signatures pour son investiture à la présidentielle de Taïwan en 2024, le fondateur de Foxconn, le milliardaire Terry Gou, fait l’objet d’une enquête, ont annoncé jeudi les autorités taïwanaises. Treize suspects ont été interrogés mardi et relâchés sous caution, selon les services du procureur à Taipei qui n’ont pas donné plus de détails. Ils ont cependant évoqué mercredi deux enquêtes pour corruption présumée liée aux signatures pour l’investiture de M. Gou, alors que les médias décomptent, eux, une douzaine de dossiers. Les enquêteurs du comté de Yulin (ouest) ont affirmé pour leur part avoir interrogé 13 personnes. Et selon eux, quatre suspects ont offert un carton de papier toilette d’une valeur de 900 dollars taïwanais (28 dollars américains) aux membres d’une association d’agriculteurs en échange de leur signature.