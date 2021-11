Formule 1 : Fondateur de l’écurie qui porte son nom, Frank Williams est mort

Le Britannique s’est éteint à l’âge de 79 ans. Il avait remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997.

L’écurie créée par Frank Williams dans les années 1970 a remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes, avec notamment Alain Prost et Nigel Mansell.

«La F1 a perdu un géant»

Le patron de la F1 Stefano Domenicali a déclaré que la F1 avait perdu «un géant». «Il a surmonté les plus difficiles des défis dans la vie et s’est battu tous les jours pour gagner sur la piste et en dehors. Nous avons perdu un membre très aimé et respecté de la famille de la F1», a-t-il réagi. .