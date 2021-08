Martigny (VS) : Fondation Barry: quatre bébés Saint-Bernard sont nés

La chienne «Tosca du Grand St. Bernard» a eu quatre petits le 13 août: trois mâles et une femelle. Il s’agit de sa deuxième portée.

Quatre chiots Saint-Bernard sont nés mi-août à la Fondation Barry, à Martigny. Les petits et leur maman se portent tous bien, a annoncé jeudi l’institution. Déborah Dini/Fondation Barry

Quatre nouveaux bébés Saint-Bernard ont vu le jour à la Fondation Barry, à Martigny (VS). La chienne à poil court «Tosca du Grand St. Bernard» et le mâle à poil court «Eron au Moulin de Tallans» sont devenus parents d’une petite femelle et de trois mâles le 13 août dernier. La maman et ses chiots sont en parfaite santé, précise jeudi l’institution dans un communiqué. Les petits porteront tous des noms commençant par la lettre "I", mais ceux-ci n’ont pas encore été déterminés.

Il s’agit de la deuxième portée de «Tosca», âgée de quatre ans. La veille de Noël 2019, elle avait déjà eu une dizaine de chiots. Le papa, «Eron», six ans, est un étalon reconnu par la Société cynologique suisse qui conserve le pedigree des chiens de race depuis 1893. C’est la troisième fois qu’il est le géniteur d’une portée de la Fondation Barry.

Visibles dès le 24 septembre

À partir de l’âge de six semaines, soit dès le 24 septembre, il sera normalement possible de voir les chiots au Barryland à Martigny (VS). En attendant, l’évolution des chiots pourra être observée au quotidien à l’aide de la webcam sur le site de la Fondation Barry.

Créée en 2005, la Fondation Barry est, depuis, propriétaire du plus grand et du plus ancien élevage au monde du chien national suisse. Cette organisation à but non lucratif s’investit pour la pérennité du célèbre et légendaire chien de l’Hospice du Grand-St-Bernard. Environ 30 Saint-Bernard vivent en permanence à la Fondation Barry et une vingtaine de chiots avec pedigree naissent en moyenne chaque année au chenil.

«Tosca», 4 ans, est une «maman très attentive qui veille parfaitement sur ses petits», précise la Fondation dans un communiqué. Déborah Dini/Fondation Barry