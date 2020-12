Coronavirus : Fondation Theodora: les docteurs Rêves résistent à la 2e vague

La Fondation Théodora a profité de l’été pour renforcer ses protocoles sanitaires existants, en accord avec l’OFSP et ainsi continuer à offrir des moments de légèreté aux petits patients.

Soucieuse de pouvoir continuer à égayer le quotidien des enfants hospitalisés dans cette période chargée d’anxiété, la Fondation Théodora a profité de l’entre-deux vague pour renforcer ses protocoles sanitaires existants. Ici, visite dans le service pédiatrique de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains. Pierre-Yves Massot

Contrairement à la première phase de la pandémie, les docteurs Rêves de la Fondation Théodora ont pu poursuivre leurs visites durant la deuxième vague du coronavirus. Ils offrent ainsi des moments de rire et de décompression dans une majorité des hôpitaux en Suisse.

La différence entre ce printemps et cet automne s’explique par un renforcement des procédures sanitaires appliquées par les artistes, mais aussi par une volonté des établissements de maintenir ces moments d’évasion pour les petits patients et le personnel soignant, a expliqué vendredi la Fondation Theodora dans un communiqué.

Le 19 mars dernier, pour la première fois depuis 27 ans, les docteurs Rêves avaient dû suspendre leurs visites dans les hôpitaux et institutions partenaires de la Fondation. Plus de six mois plus tard, les visites des artistes ont donc été maintenues dans une majorité des hôpitaux, soit 24 établissements, contre 34 habituellement, précise la Fondation.

Soucieuse de pouvoir continuer à égayer le quotidien des enfants hospitalisés dans cette période chargée d’anxiété, la Fondation Théodora a profité de l’entre-deux vagues pour renforcer ses protocoles sanitaires existants, en accord avec l’OFSP et le Centre national de prévention des infections Swissnoso. Port et décoration du masque, désinfection des mains et des accessoires, nombre de personnes maximum dans une chambre font partie de ces mesures.

«Moments de légèreté qui font du bien»

«Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la présence des artistes de la Fondation Théodora, surtout en ces temps difficiles», confie Tom Riedel, médecin-chef et responsable de département à l’hôpital cantonal des Grisons. «Nous considérons ces visites au même niveau que d’autres prestations paramédicales, il est essentiel de pouvoir les poursuivre», dit-il, cité dans le communiqué.

«Cette démarche a demandé un certain nombre de réorganisations et d’adaptations liées aux contraintes sanitaires, mais au final, elle a été très appréciée par les enfants, ainsi que par le personnel (…) Ces moments de légèreté font du bien à tout le monde», témoigne aussi Barbara Tarditi, éducatrice cheffe de service et responsable de l’offre aux enfants et des espaces éducatifs au CHUV.

Développés durant la première vague de la pandémie, les programmes à distance (visites en extérieur, envoi de vidéo et visites par vidéoconférences) continuent d’être proposés aux établissements qui ne peuvent toujours pas accueillir les artistes dans leurs locaux. Cela concerne actuellement dix hôpitaux et seize institutions spécialisées en Suisse, souligne la Fondation.