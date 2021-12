Marilou Berry ne fondera pas une famille nombreuse

J’ai trouvé ce personnage très ciselé et intéressant. Et c’était aussi un moyen de tourner à nouveau avec ma mère, ce qui est très agréable!

Oui, mais finalement c’est très sain. Le contraire serait suspect. C’est très bien que les enfants finissent par quitter le nid familial pour voler de leurs propres ailes et qu’ils reviennent vers leurs parents un peu plus tard. C’est aussi quelque chose de très générationnel. Je pense que mes parents ne sont pas comme moi qui suis une jeune maman aujourd’hui. À leur époque, on pensait que le travail des femmes dans la vie était de faire des enfants et de s’en occuper. Donc forcément, quand leurs gosses s’en allaient, il ne leur restait pas grand-chose. C’est sûr que j’aurai un petit pincement au cœur quand mon fils partira de chez moi, mais j’aurai plein d’autres choses à faire.