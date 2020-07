Tessin

Fonds 1MDB: un banquier condamné à une amende

L’homme chargé de s’assurer que la loi anti-blanchiment n’était pas violée, n’a rien signalé, malgré des opérations clairement suspectes. Il écope d’une lourde amende.

L'homme était responsable du respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et du signalement des mouvements de fonds suspects au Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS).

Soupçons

La Cour des affaires pénales estime que, durant la relation entre la banque et Jho Low, plusieurs évènements sont survenus qui éveillaient et renforçaient des doutes sérieux quant à des opérations de blanchiment. Or l'accusé n'a pas communiqué ces soupçons au MROS bien qu'il en avait connaissance.