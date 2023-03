Lausanne: Fonds additionnel de 50 millions de francs pour l’achat d’immeubles 

Tout comme l’UDC et le PLR, le groupe Vert'libéral a accusé l’Exécutif de détourner la loi et ses buts sociaux pour réaliser des opérations immobilières ne garantissant pas la création de logements abordables. «Le plan climat annoncé en 2020 mentionne un taux de rénovation énergétique nécessaire et ambitieux de 3,3% pour le parc immobilier de la ville par année d'ici 2030. Or, ce taux peine actuellement à dépasser 1%. La Ville de Lausanne a un devoir d’exemplarité en termes de rénovations énergétiques et faire de l’achat-vente de biens immobiliers sans procéder elle-même à ces rénovations n’est pas acceptable», a déclaré le Vert’libéral Mathias Paquier.