Un partenariat public-privé va permettre au Bâtiment d’art contemporain (BAC) de Genève de faire peau neuve. Une convention signée entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et les fondations du MAMCO et du Centre d’Art Contemporain Genève permettra de couvrir le montant de la rénovation et de la réorganisation des lieux, estimé à 40 millions. Les deux fondations privées vont mettre 25 millions sur la table, et le reste sera financé par la Municipalité, annonce ce mardi le Département de la culture et de la transition de la Ville dans un communiqué.