Genève: Fonds supplémentaires pour les enfant ukrainiens à l’école

Le vote a été largement acquis, par 9 oui (partis de gauche, Le Centre et MCG), 4 non (PLR) et une abstention (UDC). La commission des finances du Grand Conseil a annoncé, jeudi, avoir voté un crédit supplémentaire de 7,6 millions de francs en faveur d’enfants ukrainiens. Elle a ainsi accédé à une demande du Département de l'instruction publique (DIP).

Ces montants sont destinés «à assurer les moyens nécessaires pour la prise en charge des élèves migrants» dont les parents ont fui l’invasion russe. Selon les chiffres de l’Etat, datés du début de semaine, 646 enfants et adolescents réfugiés ukrainiens fréquentent actuellement l’école primaire et le cycle d'orientation. Au secondaire II (collèges, écoles de commerce ou de culture générale, apprentissages, etc.), on en compte 132. Des chiffres relativement stables, selon le Canton.