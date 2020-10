Alpes : Fonte des glaciers: des «trouvailles fascinantes»

Avec le réchauffement climatique, les glaces fondent et permettent de découvrir des trésors enfouis depuis des millénaires. Mais ils sont très dommageables.

Aurimages via AFP

La scène se déroulait il y a quelque 9500 ans, et ces hommes du Mésolithique se servaient du précieux cristal pour fabriquer leurs outils.

Autant de déductions faites par des archéologues, qui peuvent fouiller ce site de l’extrême – et beaucoup d’autres - à la faveur de la fonte des glaciers alpins qui libère des artefacts de la gangue de glace qui les protégeait des outrages du temps, parfois depuis presque 10’000 ans.

«Réellement exceptionnel»

Jusque dans les années 90, il était communément admis que les hommes préhistoriques ne s’aventuraient guère en haute montagne. Tout le monde se souvient d’«Oetzi», le corps parfaitement conservé d’un chasseur vieux de 5300 ans découvert en 1991 en Autriche et qu'on pensait être une exception.

Mais des découvertes, parfois spectaculaires, ont révélé que les Alpes étaient au contraire arpentées et fréquentées depuis des millénaires. «Nous savons désormais que des gens gravissaient les montagnes jusqu’à 3000 mètres pour y chercher des cristaux et d’autres matières premières», explique un archéologue du canton d’Uri, Christian auf der Maur.

Un carquois fait d’écorce de bouleau, qui a été fabriqué autour de 3000 avant notre ère, a été retrouvé sur le col du Schnidejoch, dans les Alpes bernoises, à plus de 2700 mètres d’altitude, confirmant ainsi la richesse de ce site. Un pantalon de cuir et des chaussures, appartenant au même chasseur, ont été découverts plus tard avec des centaines d’autres objets pour certains vieux de 6500 ans.