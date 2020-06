Foot au féminin, symbole d’un élan sous la coupole

Pas une exception

Le ballon rond n’a pas le monopole du sport au Parlement fédéral. Chaque année, un «Parlamotion» réunit des dizaines d’élus pour une course à pied ou en chaise roulante autour du Palais fédéral. L’an dernier, 31 coureurs ont parcouru au total 101 km. L’événement est organisé par Swiss Olympic. Un traditionnel slalom géant à ski se court également entre parlementaires suisses et britanniques à Davos depuis 1956. Cette compétition est considérée comme la plus vieille course sportive au monde réservée aux parlementaires.