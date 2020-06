Racisme

Foot aux USA: genou à terre autorisé pendant l’hymne

La Fédération américaine de football a reconnu mercredi que l’interdiction de l’agenouillement pendant l’hymne pour protester contre le racisme était une politique erronée.

«Il est devenu clair que cette politique était erronée et portait atteinte au message important du mouvement Black Lives Matter» (la vie des Noirs compte), a reconnu l’USSF. «Nous n’avons pas fait assez pour écouter – en particulier nos joueurs -, pour comprendre et reconnaître les expériences très réelles et significatives des Noirs et des autres communautés minoritaires dans notre pays. Nous nous excusons auprès de nos joueurs – en particulier nos joueurs noirs -, du personnel, des fans et de tous ceux qui soutiennent l’éradication du racisme», a-t-elle ajouté.