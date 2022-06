Vaud: Victoire de juniors ternie par le spray au poivre de la police

Selon une porte-parole de la police vaudoise, en revanche, l’utilisation du spray au poivre était légitime, au vu du contexte. «Nous avons appris que des groupes de supporters des deux clubs, Lutry et Puidoux, prévoyaient d’en découdre lors de cette finale, qui se disputait à Grandson. Sur place, la tension et les incivilités nous ont obligés à adapter notre dispositif (lire encadré). Et, quand les supporters ont envahi le terrain, nous avons dû repousser l’assaut. La mêlée était telle qu’il est vrai que certains joueurs, même s’ils n’étaient pas visés, ont pu recevoir une partie du produit», concède-t-elle.

«Le sentiment est qu’un drame a pu être évité»

Du côté de l’Association cantonale vaudoise de football (ACVF) non plus, il n’y a rien à redire. «Heureusement que la police était là. Sans elle, on aurait surement eu droit à une bagarre générale, bien avant la fin du match. Le principal était de protéger les joueurs et les spectateurs, parmi lesquels se trouvaient des enfants, des personnes âgées, et même des femmes enceintes. C’est malheureux pour les joueurs qui n’avaient rien à voir là-dedans et qui se sont pris du spray. Mais le sentiment est qu’un drame a pu être évité», souligne Dominique Fillettaz, président de la Commission Jeu et Fair-Play, présent ce jour-là.