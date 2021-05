Stage à Bad Ragaz - Foot et culture pour l’équipe de Suisse

Les internationaux suisses ont de la chance. Ils logent dans un luxueux palace dans le cadre de leur préparation à l’Euro. Mais s’ils veulent oublier le foot quelques instants, ils n’ont qu’à se promener dans l’immense et magnifique parc du Grand Resort de Bad Ragaz. Ils y trouveront des dizaines de sculptures et autres œ uvres d’art exposées un peu partout dans le cadre d’une manifestation triennale qui a justement lieu en 2021 ici.

Cela s’appelle « Bad RagARTz » . De l’art gratuit proposé dans le Sarganserland et principalement à Bad Ragaz, dans ce petit village de 6000 âmes et dans le parc de l’hôtel des Suisses, donc. À l’initiative de la famille Hohmeister, l’événement a vu le jour au lendemain de l’an 2000, c’est déjà la huitième édition. La première fois, il y a 21 ans, 42 artistes exposaient 120 œ uvres. On est passé aujourd’hui à 72 artistes de tous pays, pour 450 créations. En 2018, près de 500 000 visiteurs étaient passés entre mai et octobre, l’écho est international.