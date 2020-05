Foot suisse: oui à la reprise, non à la nouvelle formule

Rédiger un nouveau commentaire

Doolulon 29.05.2020 à 11:21

Je me réjouis de soutenir mon club avec une banderole dans mon salon, et d'applaudir à 21h depuis mon balcon pour fêter le titre de champion à la fin du chzmpionnat ! 😉 De regarder les 300 supporters espacés de 2 mètres autour du stade, sans pouvoir toucher leurs idoles, et les centaines d'autres qui seront refoulés et frustrés ! Merci à L'ASF de ne pas réfléchir si loin !