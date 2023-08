Football: A 16 ans, Lamine Yamal crée la sensation avec le Barça

Dimanche, contre Villarreal, l’Espagnol est encore monté en puissance et a été nommé homme du match après avoir été décisif sur deux réalisations. La première a régalé les fans de la Masia, puisqu’il offre sur un plateau le but à son coéquipier Gavi. Sur la seconde, il dribble la défense avant de tirer sur le poteau, ce dont profitera Robert Lewandowski.

Profitant de la blessure de Raphinha, le No 27 du Barça semble s’imposer comme titulaire dans le onze de Xavi, et ce malgré la concurrence rude de Ferran Torres, Ansu Fati et Abde. Après le match contre Villarreal, son entraîneur disait le plus grand bien de son joueur: «Les attentes avec Lamine Yamal sont très élevées. S’il débute, ce n’est pas à cause d’un caprice de l’entraîneur, mais parce que c’est un joueur intelligent qui fait la différence, et ses décisions sont toujours correctes à seulement 16 ans. C’est un joueur extraordinaire.»