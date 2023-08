Premier League: Arsenal, à dix, s'impose contre Crystal Palace

Le vice-champion en titre Arsenal, réduit à dix, s’est sorti du guêpier de Crystal Palace (1-0) grâce à un penalty du capitaine Martin Odegaard, rejoignant aux avant-postes Brighton et Manchester City, également crédités de deux victoires en deux matches.

À Selhurst Park, les Gunners ont dû faire preuve de patience pour mettre à terre des «Eagles» accrocheurs et bien organisés. Et de résilience, aussi, après la sévère expulsion du défenseur Takehiro Tomiyasu, à la 67e minute, qui a déclenché un siège en règle.

Ils ont surpris l’arrière-garde de Palace avec un coup franc rapidement joué pour Eddie Nketiah, parti dans la profondeur et fauché par Sam Johnstone. Odegaard a transformé le penalty en prenant le gardien à contrepied (54e, 1-0).

La VAR annule un penalty

La VAR a aussi douché leurs espoirs en confirmant l’intervention très engagée mais licite, et superbe, de William Saliba qui a empêché Jordan Ayew de filer au but (35e).

Le début de saison d’Arsenal frôle la perfection, malgré des succès étriqués: victoire au Community Shield contre Manchester City (1-1, 4-1 t.a.b), reprise gagnante contre Nottinghm Forest (2-1) et deuxième succès d’affilée en championnat, lundi.

L’entraîneur Mikel Arteta a cependant des soucis: au poste d’arrière-gauche, il ne peut plus compter sur la recrue Jurriën Timber, gravement blessé à un genou le week-end dernier, et devra se passer pour la prochaine journée de Tomiyasu. Le Japonais a reçu un premier carton jaune pour avoir tardé à faire une touche, puis un second pour une faute très légère.