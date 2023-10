Football: A dix et sans coach, YS prend un point

Le jeune Yverdonnois s’en est tiré sans carton dans cette affaire. Christopher Lungoyi et Marco Schällibaum, expulsés coup sur coup à la 70e minute, le joueur pour un second avertissement, son entraîneur pour s’être emporté, ne peuvent pas en dire autant. Cela a valu une fin de match des plus délicates aux Nord-Vaudois, qui avaient été remis dans la course par Boris Cespedes dès la 12e. L’ancien Servettien a d’ailleurs marqué un but ô combien improbable pour lui, de la tête sur corner, au milieu de cinq Zurichois complètement perdus.