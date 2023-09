Football: Accusé de violences conjugales, Antony nie les faits

Écarté de la Seleçao par la Confédération brésilienne de football, Antony s’est défendu dans un entretien pour la télévision brésilienne, assurant sa non-culpabilité. «Je suis sûr à 100% de n’avoir jamais touché une femme, et j’apporterai les preuves. Je ne supporte pas ça du tout, j’ai une mère et une sœur et je ne veux pas que ça leur arrive. Les gens verront la vérité. Je n’ai jamais agressé et je n’agresserai jamais», déclarait-il.