Football: Aldin Turkes a fait le malheur du SLO

Depuis qu’il a quitté la Tuilière, en juin, Aldin Turkes revit à la Schützenwiese. Le buteur bosnien, qui tardait à retrouver son meilleur niveau après s’être gravement blessé à un genou en décembre 2020, n’était plus dans les bons papiers de Ludovic Magnin. Meilleur buteur lors de sa première saison avec les Vaudois, ce chasseur de buts (34 réussites en 68 rencontres avec Lausanne) a retrouvé toutes ses sensations devant le filet. Après avoir déjà marqué fin août à la Tuilière contre le LS justement. le Bosnien a remis ça ce samedi face au Stade-Lausanne Ouchy.

Avec Matteo Di Giusto, le grand avant-centre s’éclate avec un Winterthour qui n’avait plus perdu depuis le 5 août, c’était à Berne face à Young Boys. Les deux qui font la paire se sont entendus comme larrons en foire ce samedi en inscrivant les deux premiers buts d’une formation zurichoise qui a la particularité d’avoir la meilleure attaque mais également la plus mauvaise défense. Le premier a bénéficié d’un magnifique travail de Schattin côté gauche pour surprendre Da Silva d’une aile de pigeon (31e). Le second a ensuite placé sa tête après une passe subtile de son alter ego (40e) pour un avantage mérité avant de rejoindre les vestiaires au cours d’une première mi-temps où le SLO a progressivement perdu pied.