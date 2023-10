Football: Allegri sur Pogba: «Le foot perd un joueur extraordinaire»

«Sur le plan humain, cela me déplaît beaucoup, car je suis proche du garçon», a déclaré Allegri après la victoire de son équipe dans le derby turinois face au Torino (2-0).

«Attendons la sanction, a souligné Allegri. Cela nous désole tous, on espère le meilleur pour lui, car au niveau psychologique cela ne doit pas être facile pour lui».

Pogba ne reçoit plus que le salaire minimum

Depuis l’annonce de son contrôle antidopage positif le 11 septembre, Pogba, 30 ans, n’a plus accès au centre d’entraînement de la Juve.

Revenu à Turin en juillet 2022 après six saisons à Manchester United, Pogba était avec huit millions d’euros par an le plus gros salaire de l’effectif piémontais.