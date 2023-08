Football américain : Elle demande aux joueurs de NFL de viser les genoux de son ex

Destini est en colère car Apple aurait réagi avec indifférence à l’annonce de sa grossesse. Elle affirme également que son bébé souffrait d'une maladie cardiaque nécessitant une transfusion de sang et qu'Apple a refusé de fournir de l'aide. «Mon fils avait besoin d'une transfusion sanguine, mais je ne suis pas compatible et Eli l'est, a-t-elle raconté. Les médecins lui ont fixé un rendez-vous pour lui prendre 30 ml - juste 30 ml de sang - et cet homme refuse parce que j'ai découvert qu'il couchait avec une femme différente dans chaque ville où il allait.»