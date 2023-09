Football américain: Les Dauphins surnagent et frôlent le record

Tyreek Hill s’est baladé. Getty Images

La star Tua Tagovailoa et ses coéquipiers ont réalisé un match exceptionnel, contre la troupe pourtant cornaquée par la star Russell Wilson. Les Dauphins ont passé 70 points aux Broncos, soit le troisième plus haut total d'unités dans l'histoire de la ligue américaine. Les chiffres sont affolants: Miami a grappillé 726 yards au total, soit 350 au sol et 376 dans les airs! Le quarterback floridien a réussi ses 17 premières passes, les Dolphins ont marqué sur leurs trois premières possessions de la rencontre et le score était déjà ébouriffant à la pause (35-13).

Le record du plus grand nombre de points marqués dans l'histoire de la Ligue (72, par les Redskins de Washington, en... 1966) aurait même pu être battu. Mais Mike McDaniel, le jeune coach floridien (40 ans), a choisi à la place de faire poser un genou au sol à son quarterback et de ne pas humilier jusqu'au bout ses opposants. Assez rare pour être souligné, dans un sport américain majeur toujours très porté sur les chiffres, l'histoire et les marques de référence.