Affaire du baiser forcé: Andrés Iniesta attaque durement Luis Rubiales

D’habitude très discret, Andrés Iniesta, auteur du but qui a offert en 2010 au football espagnol la première de ses deux étoiles de champion du monde – une fois chez les hommes et désormais une pour les femmes -, a sévèrement critiqué Luis Rubiales dans un long message publié sur son compte X (anciennement Twitter). Dans cette lettre ouverte, il accuse le président de la Fédération espagnole (qui a été suspendu samedi pour trois mois par la FIFA) de «s’accrocher au pouvoir» et de «nuire à l’image de notre pays et de notre football à travers le monde».